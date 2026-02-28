В Тегеране слышны взрывы после сообщений об ударе Израиля
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В центре Тегераны слышны взрывы и виден поднимающийся дым, сообщает телеканал "Аль-Джазира".
По данным телеканала, несколько ракет попали в район улицы Университет и района Джомхури в Тегеране.
Ранее Израиль заявил, что нанес превентивный удар по Ирану.
"Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы Израилю", - заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
По словам Каца, он ввел чрезвычайное положение по всей стране.
Издание отмечает, что по всей стране звучат сирены.