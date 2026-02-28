СМИ сообщили об участии США совместно с Израилем в ударах по Ирану

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - США принимали участие в нанесении ударов по Ирану, сообщает в субботу The Times of Israel со ссылкой на источник.

"США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану совместно с Израилем", - цитирует издание неназванного американского чиновника.

Ранее в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль нанес упреждающий удар по Ирану. По словам Каца, он ввел чрезвычайное положение по всей стране.