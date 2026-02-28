Израиль утверждает, что атаковал военные и правительственные объекты в Иране

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израиль нанес удары по правительственным и военным объектам в Иране, сообщает в субботу The Times of Israel со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо.

"Совместные удары, проведенные с США этим утром, были нацелены на объекты иранского режима и на военные объекты", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседник издания пояснил, что израильская сторона готовится к тому, что конфликт продлится "несколько дней".

Ранее Израиль заявил, что нанес превентивные удары по Ирану.