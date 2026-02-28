Израиль закрыл воздушное пространство для гражданских рейсов

ото: Carolyn Kaster - Pool/Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израиль закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов, граждан просят не приезжать в аэропорты, сообщает The Time of Israel со ссылкой на министерство транспорта страны.

"Просим граждан не приезжать в аэропорты до особого распоряжения. Пассажиров, которые сейчас находятся за границей, просим следить за обновлениями в СМИ и получать информацию у своих авиакомпаний о расписании рейсов после открытия воздушного пространства", - говорится в заявлении министерства.

В сообщении также отмечается, что израильтянам за рубежом "рекомендуется следовать указаниям и рекомендациям Совета национальной безопасности".

"Как только ситуация с безопасностью позволит, воздушное пространство будет вновь открыто, полеты в Израиль и из Израиля возобновятся. Объявление об этом будет сделано за 24 часа до возобновления рейсов", - говорится в заявлении.

Ранее в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль нанес упреждающий удар по Ирану.

По словам Каца, он ввел чрезвычайное положение по всей стране.

Издание отмечает, что по всей стране звучат сирены.