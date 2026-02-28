Поиск

Президент Ирана не пострадал в ходе утренних ударов США и Израиля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал во время утренней серии ударов, нанесенной США и Израилем, сообщают в субботу иранские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По данным одного из собеседников журналистов, Пезешкиан "полностью здоров".

Ранее некоторые западные СМИ сообщали, ссылаясь на источники, что Пезешкиан был одной из целей нанесенных по Ирану ударов.

В субботу утром Израиль заявил, что нанес превентивные удары по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана.

Как сообщали иранские СМИ, удары, нанесенные утром по Ирану, пришлись по целям не только в столице, но и в ряде других городов. По их данным, взрывы были слышны на севере и на востоке Тегерана, а также в Исфахане, Карадже, Керманшахе.

Иран полностью закрыл свое воздушное пространство.


Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Масуд Пезешкиан Израиль США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В КСИР подтвердили запуск ракет и дронов в ответ на удары Израиля

США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев"

 США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев"

ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракетных пусков со стороны Ирана

Премьер Израиля назвал целью операции против Ирана устранение "экзистенциальной угрозы"

ЦАХАЛ сообщила о запуске Ираном ракет в сторону Израиля

Трамп заявил, что иранские военные должны сложить оружие

Президент Ирана не пострадал в ходе утренних ударов США и Израиля

Трамп подтвердил, что США начали военную операцию против Ирана

 Трамп подтвердил, что США начали военную операцию против Ирана

Израиль утверждает, что атаковал военные и правительственные объекты в Иране

NYT сообщила, что США наносят десятки авиаударов по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 20 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8530 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });