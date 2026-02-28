Президент Ирана не пострадал в ходе утренних ударов США и Израиля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал во время утренней серии ударов, нанесенной США и Израилем, сообщают в субботу иранские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По данным одного из собеседников журналистов, Пезешкиан "полностью здоров".

Ранее некоторые западные СМИ сообщали, ссылаясь на источники, что Пезешкиан был одной из целей нанесенных по Ирану ударов.

В субботу утром Израиль заявил, что нанес превентивные удары по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана.

Как сообщали иранские СМИ, удары, нанесенные утром по Ирану, пришлись по целям не только в столице, но и в ряде других городов. По их данным, взрывы были слышны на севере и на востоке Тегерана, а также в Исфахане, Карадже, Керманшахе.

Иран полностью закрыл свое воздушное пространство.



