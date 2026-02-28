Поиск

Трамп заявил, что иранские военные должны сложить оружие

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сдаться и сложить оружие, пообещав им за это неприкосновенность, а жителей Ирана - захватить власть в стране.

В миреТрамп подтвердил, что США начали военную операцию против ИранаТрамп подтвердил, что США начали военную операцию против ИранаЧитать подробнее

"Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, к вооруженным силам и ко всей полиции. Сегодня я говорю, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или, в противном случае, погибнуть", - заявил он в обращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Президент США также посоветовал жителям Ирана не выходить на улицы, так как "бомбы будут падать повсюду", но призвал население взять власть после завершения ударов.

"Когда мы закончим, возьмите власть. Она будет вашей. Это, скорее всего, будет ваш единственный шанс за многие поколения", - подчеркнул Трамп.

Ранее президент США сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана.

Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В КСИР подтвердили запуск ракет и дронов в ответ на удары Израиля

США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев"

 США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев"

ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракетных пусков со стороны Ирана

Премьер Израиля назвал целью операции против Ирана устранение "экзистенциальной угрозы"

ЦАХАЛ сообщила о запуске Ираном ракет в сторону Израиля

Трамп заявил, что иранские военные должны сложить оружие

Президент Ирана не пострадал в ходе утренних ударов США и Израиля

Трамп подтвердил, что США начали военную операцию против Ирана

 Трамп подтвердил, что США начали военную операцию против Ирана

Израиль утверждает, что атаковал военные и правительственные объекты в Иране

NYT сообщила, что США наносят десятки авиаударов по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 20 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8530 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });