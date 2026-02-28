Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Ирана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Тегеране рекомендует россиянам воздержаться от посещения Ирана до дальнейших уведомлений.

"Также настоятельно рекомендуем росгражданам и соотечественникам, находящимся в Иране, покинуть страну в случае такой возможности", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале посольства.

Отмечается, что "в связи с агрессией США и Израиля против Ирана посольство просит росграждан и соотечественников, проживающих в Иране, быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями посольства и иранских властей, воздерживаться от нахождения вблизи военных и правительственных объектов".

Как заявили в российской дипмиссии, "необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике, которую некоторые будут пытаться посеять через СМИ и соцсети, воздерживаться от фотографий и видеосъемки в любых частях Ирана".