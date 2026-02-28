Медведев назвал проходившие ранее переговоры с Ираном "операцией прикрытия"

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с начавшейся военной операцией США и Израиля против Ирана выразил мнение, что проходившие до этого переговоры были лишь операцией прикрытия.

"Все переговоры с Ираном - операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чём особенно и не хотел договариваться", - написал Медведев в своем канале в мессенджере Max.

Третий раунд переговоров между США и Ираном прошел 26 февраля в Женеве.

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивные удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в операции участвуют американские военные.

Израильские военные зафиксировали запуск ракет из Ирана в сторону Израиля.