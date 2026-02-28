Поиск

Премьер Израиля назвал целью операции против Ирана устранение "экзистенциальной угрозы"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против Ирана нацелена на устранение экзистенциальной угрозы для обоих государств.

"Всего час назад Израиль и США начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы со стороны террористического режима в Иране", - сказал он в субботу в телеобращении.

Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу "за его историческое лидерство".

В миреТрамп подтвердил, что США начали военную операцию против ИранаТрамп подтвердил, что США начали военную операцию против ИранаЧитать подробнее

По словам Нетаньяху, "нельзя позволить этому смертоносному террористическому режиму вооружиться ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству".

"Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы иранский народ взял свою судьбу в свои руки", - подчеркнул премьер Израиля.

Он убежден, что "пришло время всем частям народа Ирана - персам, курдам, азербайджанцам, белуджам и ахвазам - избавиться от гнета тирании и привести Иран к свободе и миру".

Нетаньяху призвал граждан Израиля соблюдать необходимые указания по безопасности и отметил, что всем жителям страны "потребуется выдержка и сила духа".

Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Израиль Биньямин Нетаньяху США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В КСИР подтвердили запуск ракет и дронов в ответ на удары Израиля

США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев"

 США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев"

ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракетных пусков со стороны Ирана

Премьер Израиля назвал целью операции против Ирана устранение "экзистенциальной угрозы"

ЦАХАЛ сообщила о запуске Ираном ракет в сторону Израиля

Трамп заявил, что иранские военные должны сложить оружие

Президент Ирана не пострадал в ходе утренних ударов США и Израиля

Трамп подтвердил, что США начали военную операцию против Ирана

 Трамп подтвердил, что США начали военную операцию против Ирана

Израиль утверждает, что атаковал военные и правительственные объекты в Иране

NYT сообщила, что США наносят десятки авиаударов по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 20 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8530 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });