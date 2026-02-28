Премьер Израиля назвал целью операции против Ирана устранение "экзистенциальной угрозы"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против Ирана нацелена на устранение экзистенциальной угрозы для обоих государств.

"Всего час назад Израиль и США начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы со стороны террористического режима в Иране", - сказал он в субботу в телеобращении.

Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу "за его историческое лидерство".

По словам Нетаньяху, "нельзя позволить этому смертоносному террористическому режиму вооружиться ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству".

"Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы иранский народ взял свою судьбу в свои руки", - подчеркнул премьер Израиля.

Он убежден, что "пришло время всем частям народа Ирана - персам, курдам, азербайджанцам, белуджам и ахвазам - избавиться от гнета тирании и привести Иран к свободе и миру".

Нетаньяху призвал граждан Израиля соблюдать необходимые указания по безопасности и отметил, что всем жителям страны "потребуется выдержка и сила духа".