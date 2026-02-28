ЦАХАЛ сообщила о запуске Ираном ракет в сторону Израиля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные зафиксировали запуск ракет из Ирана в сторону Израиля.

"Недавно силами обороны Израиля были зафиксированы запуски ракет с территории Ирана в сторону государства Израиль. Оборонительные системы задействованы для перехвата угрозы", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которое опубликовано в официальном телеграм-канале.

Как говорится заявлении израильского министерства обороны, Израиль предпринимает усилия для перехвата иранских ракет, запущенных в его сторону.

"В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов по угрозам там, где это необходимо для их устранения", - сказано в нем.

При этом в заявлении подчеркивается, что "оборона не является герметичной, поэтому крайне важно, чтобы население продолжало соблюдать указания Командования тыла".

По сообщению Минобороны, "некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль".

В субботу утром Израиль заявил, что нанес превентивные удары по Ирану. Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо, Израиль нанес удары по правительственным и военным объектам в Иране.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана.