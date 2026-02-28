В Бахрейне произошло несколько взрывов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Серия взрывов произошла в Бахрейне, сообщает "Аль-Джазира".

Возможные причины в сообщении не указываются.

При этом The New York Times пишет, что в Бахрейне звучат сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха. МВД страны призвало жителей "проследовать в ближайшее безопасное место".

Газета напоминает, что в Бахрейне расположены командные структуры армии США.

Между тем, по данным Associated Press, ракетная атака была направлена на флот ВМС США.

"Бахрейн заявил, что ракетная атака была направлена на штаб 5-го флота ВМС США", расположенный в этой стране, пишет агентство.

Ранее поступали сообщения, что Иран запустил ракеты по Израилю в ответ на стартовавшую в субботу израильско-американскую кампанию по ударам по иранской территории. При этом сообщений о том, что иранские военные запускали ракеты и по американским военным объектам на Ближнем Востоке, пока не поступало.