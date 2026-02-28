Поиск

В США полагают, что Иран ответит на удары по своей территории

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти исходят из того, что Иран не воздержится от ответных действий после ударов США и Израиля по своей территории, сообщает в субботу The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

В миреNYT сообщила, что США наносят десятки авиаударов по ИрануЧитать подробнее

"Американские чиновники сообщили, что ожидают, что Иран ответит на любую атаку и, вероятно, запустит ракеты по американским базам и посольствам (на Ближнем Востоке - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Также Тегеран может использовать помощь проиранских группировок в ближневосточном регионе.

Газета поясняет, что защита от таких ответных действий - одна из причин, по которой США в последние недели активно наращивали военное присутствие близ Ирана.

Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
