В США полагают, что Иран ответит на удары по своей территории

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти исходят из того, что Иран не воздержится от ответных действий после ударов США и Израиля по своей территории, сообщает в субботу The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

"Американские чиновники сообщили, что ожидают, что Иран ответит на любую атаку и, вероятно, запустит ракеты по американским базам и посольствам (на Ближнем Востоке - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Также Тегеран может использовать помощь проиранских группировок в ближневосточном регионе.

Газета поясняет, что защита от таких ответных действий - одна из причин, по которой США в последние недели активно наращивали военное присутствие близ Ирана.