ОАЭ закрывают воздушное пространство страны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ приняли решение временно закрыть воздушное пространство на фоне обмена ударами Ирана, Израиля и США, сообщает в субботу агентство ВАМ.

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивные удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в операции участвуют американские военные.

Израильские военные зафиксировали запуск ракет из Ирана в сторону Израиля.

Затем СМИ сообщили о взрывах в Бахрейне и перехвате минимум одной иранской ракеты в Катаре.

Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран ОАЭ
