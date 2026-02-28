ОАЭ закрывают воздушное пространство страны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ приняли решение временно закрыть воздушное пространство на фоне обмена ударами Ирана, Израиля и США, сообщает в субботу агентство ВАМ.

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивные удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в операции участвуют американские военные.

Израильские военные зафиксировали запуск ракет из Ирана в сторону Израиля.

Затем СМИ сообщили о взрывах в Бахрейне и перехвате минимум одной иранской ракеты в Катаре.