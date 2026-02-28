В Иране заявляют, что готовы к обороне на фоне ударов со стороны США и Израиля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ирана участвовали в переговорах с США, чтобы постараться избежать конфликта, но теперь - готовы к вооруженному сопротивлению, заявили в субботу в иранском МИД.

"Народ Ирана сделал все возможное, чтобы предотвратить войну. Теперь настало время защищать нашу родину и отразить военную агрессию врагов. Мы были готовы к переговорам, а теперь - готовы защищать территориальную целостность Ирана", - приводит выдержки из заявления министерства агентство Tasnim.

В нем указывается, что Тегеран рассчитывает на вмешательство СБ ООН для прекращения эскалации конфликта.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".