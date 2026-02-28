Посольство РФ рекомендовало российским гражданам покинуть Израиль

Хайфском заливе над водой взорвался приближающийся снаряд, после чего Израиль объявил общенациональную тревогу. Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам покинуть страну на период до нормализации обстановки.

"Тем, у кого имеется такая возможность, рекомендуем покинуть Израиль на период до нормализации обстановки", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Тель-Авиве, опубликованном в телеграм-канале посольства.

"После резкого обострения обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него 28 февраля посольство России в Израиле призывает находящихся здесь граждан Российской Федерации сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи специально оборудованных защищённых помещений и не покидать их до уведомления местных властей", - подчеркнули в российской дипмиссии.

В сообщении отмечается, что "по полученной от израильской стороны информации, погранпереход "Бегин" ("Таба") на границе с Египтом работает круглосуточно (российским гражданам с действительными документами для посещения Египта виза не требуется)".

"Дополнительно обращаем внимание на функционирование КПП "Ицхак Рабин" ("Вади Араба") на границе Израиля и Иордании, который открыт 28 февраля для выхода пассажиров до 20:00 и выезда автомобилей до 19:00. КПП "Алленби" ("Король Хусейн") на израильско-иорданской границе сегодня (суббота) закрыт, завтра (с 1 марта) возобновит работу в обычном режиме (российским гражданам с действительными документами для посещения Иордании виза не требуется)".

В сообщении подчеркивается, что "для избежания ненужных задержек рекомендуется оплачивать пограничные сборы заранее онлайн".

"Остальные сухопутные переходы на данный момент закрыты в соответствии с указаниями служб безопасности Израиля и будут открыты после получения соответствующего разрешения", - сообщили в посольстве РФ.

Ранее МИД РФ на фоне начатой США и Израилем военной операции против Ирана опубликовал в своем телеграм-канале телефоны для экстренной связи с российскими посольствами в Иране, Израиле, Катаре и Бахрейне.