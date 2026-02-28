СМИ сообщили, что в Тегеране возобновились взрывы в результате атак

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Тегеране произошли новые взрывы в результате продолжения авиационных ударов по Ирану, передает телеканал Al Jazeera.

"Чуть более получаса назад в Тегеране были слышны новые звуки взрывов. Это свидетельствует о продолжении этой операции", - отмечает телеканал.

США будут продолжать наносить удары по Ирану, как минимум, в течение всех выходных, сообщила ранее газета The Washington Post, ссылаясь на информированный источник.

"Ожидается, что операции продлятся как минимум до конца выходных в рамках многодневной кампании давления", - добавил чиновник.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".