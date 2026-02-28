В Кувейте, ОАЭ и Катаре слышны взрывы

Фото: Gazi Samad/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Взрывы слышны в Кувейте, ОАЭ и Катаре, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на своих корреспондентов. Звучат сирены тревоги, добавляет телеканал.

Телеканал напомнил, что ранее Катар перехватил ракеты, летевшие со стороны Ирана.

При этом The New York Times сообщила, что в Бахрейне звучат сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха. МВД страны призвало жителей "проследовать в ближайшее безопасное место".

В ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, а также в Катаре расположены командные структуры армии США.

Ранее поступали сообщения, что Иран запустил ракеты по Израилю в ответ на стартовавшую в субботу израильско-американскую кампанию по ударам по иранской территории. При этом сообщений о том, что иранские военные запускали ракеты и по американским военным объектам на Ближнем Востоке, пока не поступало.