МИД РФ назвал удары США и Израиля по Ирану неспровоцированным актом вооруженной агрессии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - МИД России осудил удары США и Израиля по Ирану и потребовал немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.

"Утром 28 февраля вооруженные силы США и Израиля приступили к нанесению военно-воздушных ударов по территории Ирана. Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном в субботу на его сайте.

В миреСМИ узнали, что целью атаки Израиля по Ирану была ликвидация Хаменеи и ПезешкианаЧитать подробнее

"Осуждения заслуживает и тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики, и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами", - отмечается в заявлении.

"Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", - подчеркивает МИД РФ.

Особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых Администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых - невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров", - заявил МИД России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сообщила: "В связи с ударами США и Израиля по Ирану, а также с ситуацией в регионе в целом, МИД РФ на своих интернет-ресурсах - это в первую очередь аккаунты МИД России в социальных сетях, Мах, Телеграм, других платформах, а также на сайтах наших посольств в соответствующих странах будет регулярно информировать российских граждан, наших соотечественников о телефонах "горячей линии" и той информации оперативной, которую мы будем получать относительно логистики, авиационных маршрутов и так далее. Большая просьба следить за этой информацией, она будет регулярно обновляться".

В миреМИД опубликовал номера горячих линий загранучреждений РФ в связи с ситуацией на Ближнем ВостокеЧитать подробнее

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".

В Иране заявили, что готовы к обороне на фоне ударов со стороны США и Израиля.

Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль МИД РФ
