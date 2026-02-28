МИД РФ назвал удары США и Израиля по Ирану неспровоцированным актом вооруженной агрессии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - МИД России осудил удары США и Израиля по Ирану и потребовал немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.

"Утром 28 февраля вооруженные силы США и Израиля приступили к нанесению военно-воздушных ударов по территории Ирана. Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном в субботу на его сайте.

"Осуждения заслуживает и тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики, и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами", - отмечается в заявлении.

"Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", - подчеркивает МИД РФ.

Особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых Администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых - невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров", - заявил МИД России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сообщила: "В связи с ударами США и Израиля по Ирану, а также с ситуацией в регионе в целом, МИД РФ на своих интернет-ресурсах - это в первую очередь аккаунты МИД России в социальных сетях, Мах, Телеграм, других платформах, а также на сайтах наших посольств в соответствующих странах будет регулярно информировать российских граждан, наших соотечественников о телефонах "горячей линии" и той информации оперативной, которую мы будем получать относительно логистики, авиационных маршрутов и так далее. Большая просьба следить за этой информацией, она будет регулярно обновляться".

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".

В Иране заявили, что готовы к обороне на фоне ударов со стороны США и Израиля.