СМИ узнали, что целью атаки Израиля по Ирану была ликвидация Хаменеи и Пезешкиана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Целями израильских атак по Ирану в субботу утром были верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент страны Масуд Пезешкиан, а также высокопоставленные госслужащие и военные, сообщает Times of Israel.

"Израильские удары по Ирану, нанесенные сегодня утром, были нацелены на верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана", - пишет издание со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

По словам собеседника газеты, целью также были "другие высокопоставленные представители режима и военного командования".

"Результаты ударов на данный момент остаются неясными", - отмечает издание.

Ранее The New York Times также сообщила со ссылкой на израильские источники, что главной задачей первой волны ударов США и Израиля по Ирану была ликвидация как можно большего числа иранских высокопоставленных руководителей.

"По словам чиновников, они полагали, что, как и во время ударов в июне прошлого года, им удастся в какой-то степени создать эффект неожиданности. По их расчетам, попытаться убить высокопоставленных иранских руководителей нужно было в ходе первой волны ударов. В дальнейшем Иран, вероятно, примет больше мер по защите руководства", - отмечало издание.

Западные СМИ ранее сообщали, что США и Израиль решили начать удары утром, так как полагали, что в Тегеране не будут готовы к такому развитию событий, поскольку обычно подобные ракетные удары наносятся по ночам.

В субботу в иранском МИД заявили, что власти Ирана участвовали в переговорах с США, чтобы постараться избежать конфликта, но теперь - готовы к вооруженному сопротивлению.

Также иранские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что Пезешкиан не пострадал во время утренней серии ударов, нанесенной США и Израилем.