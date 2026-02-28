Иран нанес удары по четырем военным базам США в Персидском заливе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иран нанес удары по четырем военным базам США, расположенным в странах Персидского заливом, сообщают иранские СМИ.

"Ракетным ударам Ирана подверглись авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, а также база Пятого флота ВМС США в Бахрейне", - сообщает агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции.

Ранее в Иране заявили, что готовы к обороне на фоне ударов со стороны США и Израиля.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".