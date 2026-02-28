Власти Ирана призвали жителей Тегерана покинуть столицу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности Ирана призвал жителей Тегерана покинуть столицу на фоне американо-израильских ударов, передает телеканал Al Jazeera.

В связи со сложившейся ситуацией, "вам следует, насколько это возможно и сохраняя спокойствие, отправиться в другие места и города, если это в ваших силах", - говорится в его заявлении.

Ранее телеканал сообщил, что днем в Тегеране возобновились мощные взрывы в результате продолжения авиаударов.

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".