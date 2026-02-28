Трамп заявил, что хочет сделать Иран свободной и безопасной страной

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что переживает об иранском народе и намерен сделать Иран свободной и безопасной страной, сообщает в субботу The Washington Post.

"Все, чего я хочу - свобода для иранского народа. Я хочу создать там безопасную страну, и мы этого добьемся", - заявил он в интервью газете после начала ударов Израиля и США по Ирану.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".

Ранее Трамп призвал иранских военных сдаться.

"Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, к вооруженным силам и ко всей полиции. Сегодня я говорю, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или, в противном случае, погибнуть", - заявил он в обращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Президент США также посоветовал жителям Ирана не выходить на улицы, так как "бомбы будут падать повсюду", но призвал население взять власть после завершения ударов.

"Когда мы закончим, возьмите власть. Она будет вашей. Это, скорее всего, будет ваш единственный шанс за многие поколения", - подчеркнул Трамп.