Поиск

Трамп заявил, что хочет сделать Иран свободной и безопасной страной

Трамп заявил, что хочет сделать Иран свободной и безопасной страной
Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что переживает об иранском народе и намерен сделать Иран свободной и безопасной страной, сообщает в субботу The Washington Post.

"Все, чего я хочу - свобода для иранского народа. Я хочу создать там безопасную страну, и мы этого добьемся", - заявил он в интервью газете после начала ударов Израиля и США по Ирану.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".

Ранее Трамп призвал иранских военных сдаться.

"Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, к вооруженным силам и ко всей полиции. Сегодня я говорю, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или, в противном случае, погибнуть", - заявил он в обращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Президент США также посоветовал жителям Ирана не выходить на улицы, так как "бомбы будут падать повсюду", но призвал население взять власть после завершения ударов.

"Когда мы закончим, возьмите власть. Она будет вашей. Это, скорее всего, будет ваш единственный шанс за многие поколения", - подчеркнул Трамп.

Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Израиль Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Авиакомпаниям РФ дали рекомендации из-за закрытия неба рядом стран Ближнего Востока

Трамп заявил, что хочет сделать Иран свободной и безопасной страной

 Трамп заявил, что хочет сделать Иран свободной и безопасной страной

Иран нанес удары по четырем военным базам США в Персидском заливе

В Кувейте, ОАЭ и Катаре слышны взрывы

 В Кувейте, ОАЭ и Катаре слышны взрывы

В Иране заявляют, что готовы к обороне на фоне ударов со стороны США и Израиля

США применяют "Томагавки" для поражения целей в Иране

ОАЭ закрывают воздушное пространство страны

В Бахрейне произошло несколько взрывов

Медведев назвал проходившие ранее переговоры с Ираном "операцией прикрытия"

 Медведев назвал проходившие ранее переговоры с Ираном "операцией прикрытия"

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 35 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });