Сенатор-демократ заявил, что Трамп не передавал объяснений ударов по Ирану

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа не передавала в Конгресс информацию, которая бы убедительно объясняла причины начавшейся в субботу военной операции против Ирана, заявил наиболее высокопоставленный демократ в сенатском комитете по делам вооруженных сил Джек Рид.

"Президент почти не упоминал Иран в ходе своего недавнего самого продолжительного в истории обращения к Конгрессу. Он не смог обозначить, какова его цель. И Конгресс не получил реальных брифингов, равно как и информации. Не имея объяснений, трудно найти оправдание (операции против Ирана - ИФ)", - приводит The New York Times заявление сенатора.

Президент США имеет право без санкции конгресса проводить только краткосрочные и ограниченные по масштабам военные операции. А одна из функций Конгресса - контроль за работой исполнительной власти.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции". США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев".