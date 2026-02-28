Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили ответными мерами

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и ОАЭ осудили удары Ирана и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

"Саудовская Аравия осуждает вопиющую агрессию Ирана и нарушение суверенитета ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании, выражая полную солидарность с этими государствами и предупреждая о тяжелых последствиях в случае продолжения таких нарушений международного права", - говорится в заявлении МИД страны, которое цитирует телеканал Al Arabiya.

В свою очередь, в заявлении МИД Катара, которое цитирует телеканал Al Jazeera, говорится, что после иранской атаки страна оставляет за собой право на ответ в соответствии с нормами международного права.

"Катар решительно осуждает нанесение удара по катарской территории баллистическими ракетами, расценивая это как грубое нарушение его национального суверенитета, прямое посягательство на его безопасность и недопустимую эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности в регионе", - цитирует телеканал заявление внешнеполитического ведомства страны.

В заявлении МИД Кувейта, который также стал объектом атаки Ирана, говорится, что иранские удары были нанесены с "вопиющим нарушением" воздушного пространства страны и норм международного права.

В документе отмечается, что Кувейт оставляет за собой право ответить способом, "соразмерным масштабу и характеру этой атаки", и предупреждает, что дальнейшая военная активность подорвет стабильность в регионе.

В ОАЭ заявили, что оставляют за собой "полное право" ответить на иранскую атаку.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило в своем заявлении, что страна стала мишенью иранских баллистических ракет, и силы ПВО успешно перехватили некоторые из них.

В заявлении говорится, что падение осколков в жилом районе в Абу-Даби привело к материальным повреждениям и гибели одного человека.

"Министерство самым решительным образом осудило эту атаку, подчеркнув категорическое неприятие государством нанесения ударов по гражданским объектам, сооружениям и национальным институтам и отметив, что такие действия представляют собой опасную эскалацию и трусливый акт, который угрожает безопасности и жизни гражданских лиц и подрывает стабильность", - говорится в заявлении.

"Эта атака является вопиющим нарушением национального суверенитета и норм международного права и ... государство оставляет за собой полное право ответить на эту эскалацию и предпринять все необходимые меры для защиты своей территории", - говорится в заявлении.

Ранее Иран нанес удары по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем востоке.