Азербайджан приостановил автобусные рейсы в Нахичевань через территорию Ирана

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В связи с последними событиями вокруг Ирана в целях безопасности временно прекращены автобусные рейсы Баку-Нахичевань-Баку, осуществлявшиеся через территорию Исламской Республики Иран, сообщило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"В связи с ситуацией вокруг Ирана 28 февраля не будут осуществлены автобусные рейсы из Баку в Нахичевань в 19:00 и 20:00, из Баку в Шарур в 21:00, а также из Нахичевани в Баку в 15:30, 16:30 и 17:30, из Шарура в Баку в 16:30", - отмечает агентство.

При этом в AYNA указали, что "с прохождением грузовых транспортных средств через ирано-азербайджанскую границу проблем не наблюдается, ограничения не вводились". "С перевозчиками поддерживается постоянная связь, ситуация находится под контролем", - подчеркивает ведомство.

Иран Азербайджан Баку Нахичевань
