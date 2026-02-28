Поиск

Удары США были сфокусированы на ракетной программе Ирана, Израиля - на лидерах страны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - США сфокусировали свои удары по Ирану на объектах ракетной программы, тогда как Израиль взял на себя удары по иранским лидерам, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

"Удары США были сфокусированы на иранской ракетной программе и ракетных установках. Удары Израиля были сфокусированы на попытке ликвидации высокопоставленных иранских лидеров и на ракетной программе", - написал он в социальной сети X со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо из США.

В настоящий момент официальных данных о результатах ударов не приводится.

Ранее израильские СМИ сообщали, что целями израильских атак по Ирану в субботу утром были верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент страны Масуд Пезешкиан, а также высокопоставленные госслужащие и военные.

В субботу в иранском МИД заявили, что власти Ирана участвовали в переговорах с США, чтобы постараться избежать конфликта, но теперь - готовы к вооруженному сопротивлению.

Также иранские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что Пезешкиан не пострадал во время утренней серии ударов, нанесенной США и Израилем.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Али Хаменеи Масуд Пезешкиан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Sky News сообщил, что спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции Хаменеи

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

 ЦАХАЛ зафиксировал новую волну ракет со стороны Ирана

Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал отпор со стороны иранских военных

Иран направил десятки БПЛА для нанесения ударов по Израилю

В Израиле полагают, что в результате ударов по Ирану мог быть убит командующий КСИР

 В Израиле полагают, что в результате ударов по Ирану мог быть убит командующий КСИР

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

Удары США были сфокусированы на ракетной программе Ирана, Израиля - на лидерах страны

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили ответными мерами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 57 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });