Удары США были сфокусированы на ракетной программе Ирана, Израиля - на лидерах страны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - США сфокусировали свои удары по Ирану на объектах ракетной программы, тогда как Израиль взял на себя удары по иранским лидерам, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

"Удары США были сфокусированы на иранской ракетной программе и ракетных установках. Удары Израиля были сфокусированы на попытке ликвидации высокопоставленных иранских лидеров и на ракетной программе", - написал он в социальной сети X со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо из США.

В настоящий момент официальных данных о результатах ударов не приводится.

Ранее израильские СМИ сообщали, что целями израильских атак по Ирану в субботу утром были верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент страны Масуд Пезешкиан, а также высокопоставленные госслужащие и военные.

В субботу в иранском МИД заявили, что власти Ирана участвовали в переговорах с США, чтобы постараться избежать конфликта, но теперь - готовы к вооруженному сопротивлению.

Также иранские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что Пезешкиан не пострадал во время утренней серии ударов, нанесенной США и Израилем.