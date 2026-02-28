"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

На АЭС "Бушер" в Иране Фото: Zuma\TAСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Росатом" эвакуировал из Ирана детей сотрудников АЭС "Бушер", а также весь избыточный персонал, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Что касается нашего персонала, находящегося как на площадке сооружения АЭС Бушер, так и в столице. К настоящему моменту из страны вывезены все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации в субботу.

Он также заявил, что "руководство госкорпорации "Росатом" в постоянном режиме контролирует ситуацию в Исламской Республике Иран".

В субботу утром США и Иран нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

По сведениям СМИ, атаке США и Израиля также подвергся иранский город Бушир, где расположена АЭС "Бушер", строительство которой ведет "Росатом".