В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране, говорится в заявлении гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.

"Сейчас наши сотрудники находятся на площадке сооружения АЭС "Бушер" или в поселке проживания. Все необходимые меры по обеспечению безопасности принимаются. Небольшая группа наших сотрудников, работающих в Тегеране, сконцентрирована на территории российского посольства. В постоянном режиме мониторим обстановку и оцениваем риски", - сообщил он.

По его словам, при необходимости вместе с МИД России будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности сотрудников АЭС.

"Что касается оценки событий, то моя позиция остается неизменной. Ни при каких обстоятельствах объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооружённых сил", - заявил глава "Росатома".

В субботу утром США и Иран нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

По сведениям СМИ, атаке США и Израиля также подвергся иранский город Бушир, где расположена АЭС "Бушер", строительство которой ведет "Росатом".