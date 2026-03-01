Трамп заявил, что Хаменеи погиб при ударах по Ирану

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб во время ударов США и Израиля, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Хаменеи - один из самых злых людей в истории, мертв", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Хаменеи "не смог укрыться от нашей разведки, систем отслеживания и от нашей совместной работы с Израилем".

"Ни он, ни другие лидеры, которые погибли вместе с ним, ничего не могли сделать, чтобы спастись", - предположил он.

Трамп повторил озвученную в субботу утром мысль о том, что иранцам теперь "нужно взять власть в стране в свои руки". Он вновь призвал военных и полицейских не оказывать сопротивление ударам США.

Ранее иранская сторона неоднократно опровергала сообщения о гибели Хаменеи. Комментариев по поводу новых утверждений Трампа Тегеран пока не делал.