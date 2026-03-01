Поиск

Трамп заявил, что Хаменеи погиб при ударах по Ирану

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб во время ударов США и Израиля, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Хаменеи - один из самых злых людей в истории, мертв", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Хаменеи "не смог укрыться от нашей разведки, систем отслеживания и от нашей совместной работы с Израилем".

"Ни он, ни другие лидеры, которые погибли вместе с ним, ничего не могли сделать, чтобы спастись", - предположил он.

Трамп повторил озвученную в субботу утром мысль о том, что иранцам теперь "нужно взять власть в стране в свои руки". Он вновь призвал военных и полицейских не оказывать сопротивление ударам США.

Ранее иранская сторона неоднократно опровергала сообщения о гибели Хаменеи. Комментариев по поводу новых утверждений Трампа Тегеран пока не делал.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Али Хаменеи Дональд Трамп Иран США
Небензя заявил, что агрессия против Ирана грозит выйти далеко за пределы региона

В Иране сообщили о 201 погибшем в результате атак Израиля и США

США и Израиль выбрали время операции исходя из данных о встрече иранских чиновников

Остановка перелетов через ОАЭ нарушила авиасообщение с островами Индийского океана

В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

СМИ в Иране сообщили, что Тегеран перекрыл Ормузский пролив

Не менее 14 военных баз США подверглись атакам иранских ракет и беспилотников

В КСИР объявили о запуске новой волны ракет по базам США в Персидском заливе

Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

Хроники событий
