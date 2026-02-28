Поиск

В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов
Последствия ударов по Тегерану
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные задействовали в ходе операции против Ирана более 200 самолетов, сообщает в субботу The Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ добавили, что поразили 500 целей в Иране. Израильские военные отметили, что наносили удары в две волны.

Ранее начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что целью операции израильских военных против Ирана является уничтожение "экзистенциальной угрозы" для Израиля со стороны Ирана.

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал дать отпор.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Израиль Иран ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Иране сообщили о 201 погибшем в результате атак Израиля и США

США и Израиль выбрали время операции, исходя из данных о встрече иранских чиновников

Остановка перелетов через ОАЭ нарушила авиасообщение с островами Индийского океана

 Остановка перелетов через ОАЭ нарушила авиасообщение с островами Индийского океана

В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

 В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

СМИ в Иране сообщили, что Тегеран перекрыл Ормузский пролив

 СМИ в Иране сообщили, что Тегеран перекрыл Ормузский пролив

Не менее 14 военных баз США подверглись атакам иранских ракет и беспилотников

В КСИР объявили о запуске новой волны ракет по базам США в Персидском заливе

Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

 Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

Израильские военные сообщили об авиаударах по пусковым установкам ракет в Иране
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 82 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8535 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });