В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

Последствия ударов по Тегерану Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные задействовали в ходе операции против Ирана более 200 самолетов, сообщает в субботу The Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ добавили, что поразили 500 целей в Иране. Израильские военные отметили, что наносили удары в две волны.

Ранее начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что целью операции израильских военных против Ирана является уничтожение "экзистенциальной угрозы" для Израиля со стороны Ирана.

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал дать отпор.