Глава Пентагона сравнил Иран с "раковой опухолью"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Военный министр США Пит Хегсет сравнил Иран с "раковой опухолью" и заявил, что не Соединенные Штаты начали конфликт, но они его закончат.

"Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим. Если вы убиваете и угрожаете американцам где угодно в мире, как делал Иран, мы будем вас преследовать и убьем", - написал Хегсет в соцсети X.

По его словам, президент США Дональд Трамп, объявив в субботу об операции против Ирана "начал бороться с этой раковой опухолью".

Он подчеркнул, что США "не потерпят мощных ракет, нацеленных на американский народ", а у Ирана "никогда не будет ядерного оружия".

Хегсет назвал операцию "Эпическая ярость" против Ирана "самой смертоносной, самой сложной и самой точной воздушной операцией в истории".

Ранее в субботу США и Израиль нанесли десятки ударов по Ирану. КСИР проинформировал об ударах по 14 базам США в регионе. Также сообщалось о неоднократных запусках ракет из Ирана по Израилю.