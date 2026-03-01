Поиск

Глава Пентагона сравнил Иран с "раковой опухолью"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Военный министр США Пит Хегсет сравнил Иран с "раковой опухолью" и заявил, что не Соединенные Штаты начали конфликт, но они его закончат.

"Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим. Если вы убиваете и угрожаете американцам где угодно в мире, как делал Иран, мы будем вас преследовать и убьем", - написал Хегсет в соцсети X.

Военная операция США и Израиля в Иране

По его словам, президент США Дональд Трамп, объявив в субботу об операции против Ирана "начал бороться с этой раковой опухолью".

Он подчеркнул, что США "не потерпят мощных ракет, нацеленных на американский народ", а у Ирана "никогда не будет ядерного оружия".

Хегсет назвал операцию "Эпическая ярость" против Ирана "самой смертоносной, самой сложной и самой точной воздушной операцией в истории".

Ранее в субботу США и Израиль нанесли десятки ударов по Ирану. КСИР проинформировал об ударах по 14 базам США в регионе. Также сообщалось о неоднократных запусках ракет из Ирана по Израилю.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль США Иран Пит Хегсет
Новости

Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Дочь и внук Хаменеи погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану

Израиль поразил полигон в Иране с ракетами "Гадр H-1"

Марко Рубио отменил поездку в Израиль на фоне ситуации с Ираном

Небензя заявил, что агрессия против Ирана грозит выйти далеко за пределы региона

В Иране сообщили о 201 погибшем в результате атак Израиля и США

США и Израиль выбрали время операции исходя из данных о встрече иранских чиновников

Остановка перелетов через ОАЭ нарушила авиасообщение с островами Индийского океана

В ЦАХАЛ сообщили, что в операции против Ирана задействовали свыше 200 самолетов

Что произошло за день: суббота, 28 февраля
