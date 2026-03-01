Поиск

Марко Рубио отменил поездку в Израиль на фоне ситуации с Ираном

Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио отменил запланированную на начало марта поездку в Израиль, сообщает госдеп.

"В связи со сложившимися обстоятельствами госсекретарь Рубио не поедет в Израиль 2 марта", - написал в соцсети X помощник госсекретаря по международным связям с общественностью Дилан Джонсон.

Ранее госдеп сообщал, что Рубио посетит Израиль 2-3 марта, где "обсудит ряд региональных приоритетов, включая Иран, Ливан, а также продолжающиеся усилия по реализации 20-пунктного мирного плана президента (США Дональда) Трампа для Газы".

В субботу в ходе операции США применили несколько десятков крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также крылатые ракеты воздушного базирования для поражения целей на территории Ирана.

Со своей стороны, Израиль, по данным ЦАХАЛ, задействовал более 200 самолетов, были поражены 500 целей в Иране.

В свою очередь КСИР проинформировал об ударах по 14 базам США в регионе. Также сообщалось о неоднократных запусках ракет из Ирана по Израилю.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США Марко Рубио
