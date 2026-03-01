Поиск

Израиль поразил полигон в Иране с ракетами "Гадр H-1"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила, что в результате серии ударов по территории Ирана поразили полигон, где хранились баллистические ракеты "Гадр H-1".

"Некоторое время назад израильские военно-воздушные силы, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, завершили очередную волну ударов по системам баллистических ракет и противовоздушной обороны иранского террористического режима в западном и центральном Иране", - говорится в сообщении армии в соцсетях.

Уточняется, что "одной из пораженных целей был ракетный полигон в районе Кума в центральной части Ирана".

"На этом полигоне хранились баллистические ракеты "Гадр Н-1", начиненные сотнями килограммов взрывчатки. Удар по комплексу баллистических ракет и ракетной пусковой инфраструктуре предотвратил десятки запусков по территории государства Израиль и значительно ослабил основные наступательные возможности режима", - заявили в армии обороны Израиля.

Тем временем израильские СМИ сообщают, что один человек погиб и еще 20 получили ранения в результате ракетного удара Ирана по Тель-Авиву.

Между тем, пресс-служба аэропорта Дубая сообщила, что в результате атаки Ирана был нанесен незначительный ущерб.

"Аэропорт Дубая подтверждает, что зал ожидания Международного аэропорта Дубая (DXB) получил незначительные повреждения в результате инцидента, который был быстро локализован", - говорится в сообщении в соцсети X.

Отмечается, что четыре человека получили ранения, им была оказана медицинская помощь.

"В связи с уже принятыми планами действий в чрезвычайных ситуациях большинство терминалов были предварительно очищены от пассажиров", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по сообщениям местных СМИ, иранский беспилотник был перехвачен и вызвал небольшой пожар на внешнем фасаде отеля Burj Al Arab. Сообщений о жертвах не поступало.

Между тем аэропорт эмирата Абу-Даби сообщил об одном погибшем в результате "инцидента" в международном аэропорту Заида и семи раненых.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Тель-Авив Дубай
