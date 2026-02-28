США и Израиль выбрали время операции исходя из данных о встрече иранских чиновников

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израиль и США установили срок начала операции против Ирана, опираясь на информацию разведслужб о встрече иранских официальных лиц, сообщает в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Израильский военный чиновник, а также человек, знакомый с планированием операции, заявили, что Израиль и США определили время начала ударов на основе разведывательных данных о том, когда пройдет встреча высокопоставленных чиновников Ирана", - пишет газета.

Чиновник отметил, что удары наносились по трем точкам, где должны были находиться в тот момент официальные лица. Другой источник подтвердил, что атака в дневное время должна была стать "элементом неожиданности" в проведении операции.

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал дать отпор.