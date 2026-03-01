Небензя заявил, что агрессия против Ирана грозит выйти далеко за пределы региона

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Агрессия против Ирана грозит выйти далеко за пределы ближневосточного региона, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Агрессия, которой подвергся Иран, грозит обернуться эскалацией в регионе и может выйти далеко за его пределы, особенно учитывая, что одно из двух государств не является региональным", - сказал он, выступая в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.

Российский постпред отметил, что "объекты атомной энергетики, включая АЭС "Бушер", не могут ни при каких обстоятельствах быть целями ударов вооруженных сил, это недопустимо".

По словам Небензи, российская сторона в настоящее время предпринимает все необходимые меры по обеспечению безопасности российских граждан, находящихся на территории Ирана.