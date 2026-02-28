В Иране сообщили о 201 погибшем в результате атак Израиля и США

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 201 человек погиб в результате ударов Израиля и США по Ирану в субботу, сообщают ближневосточные СМИ, ссылаясь на Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран.

По его данным, еще 747 человек пострадали.

Отмечается, что удары затронули 24 из 31 провинции Ирана.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности Ирана призвал жителей Тегерана покинуть столицу из-за ударов США и Израиля. На дорогах на выездах из иранской столицы образовались длинные пробки.

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп в свою очередь также сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал удары по Ирану незаконными и обещал дать отпор.