Дочь и внук Хаменеи погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Дочь и внук верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи убиты в результате атак США и Израиля, сообщает информационное агентство Fars.

По его данным, они погибли в результате авиаудара.

Ранее американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что "Хаменеи - один из самых злых людей в истории, мертв".

Официальные лица Ирана и государственные СМИ пока не подтвердили эту информацию.

В офисе Хаменеи назвали сообщения о его смерти "психологической войной", проводимой врагами Ирана.