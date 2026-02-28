Остановка перелетов через ОАЭ нарушила авиасообщение с островами Индийского океана

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Остановка перелетов через ОАЭ из-за удара США и Израиля по Ирану привела к нарушению авиасообщения с популярными у российских туристов островами Индийского океана, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к серьезным сбоям в работе международного аэропорта Велана на Мальдивах. В связи с временным закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, сотни пассажиров оказались заблокированы в аэропорту. По сообщению местных СМИ, в здании аэропорта в настоящий момент находятся более 2000 туристов, которые не могут вылететь из-за отмен рейсов авиакомпаний ОАЭ и Qatar Airways", - говорится в сообщении.

В посольстве России на Маврикии туристов призвали не выезжать в аэропорт до появления рейса на табло, так как авиакомпании Emirates и Air Mauritius отменили все рейсы в Дубай.

"Обращайтесь в туристические и страховые компании за информацией о возможности размещения в отелях", - советуют в посольстве.

Тем, кто планирует поездки на Шри-Ланку, в посольстве РФ в республике рекомендовали лететь прямыми рейсами.

"Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке власти некоторых стран региона временно закрыли своё воздушное пространство. По этой причине многие рейсы авиакомпаний этих стран отменены. Чтобы избежать отмен и длительных ожиданий, рекомендуем по возможности выбирать прямые рейсы без пересадок", - советуют дипломаты.