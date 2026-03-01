Трамп заявил, что договориться с Ираном после американских ударов "гораздо проще"

Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Удары США и Израиля, в результате которых был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, открывают перспективы для дипломатического урегулирования, считает президент США Дональд Трамп.

"Сейчас гораздо проще, чем вчера, очевидно", - заявил Трамп в телефонном интервью CBS, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического разрешения кризиса.

Он пояснил, что это так, "потому что их сильно бьют".

Трамп выразил уверенность в достижении результатов операции, назвав субботние удары "великим днем для этой страны, великим днем для мира".

Ранее в субботу США и Израиль нанесли десятки ударов по Ирану. КСИР проинформировал об ударах по 14 базам США в регионе. Также сообщалось о неоднократных запусках ракет из Ирана по Израилю.

Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.