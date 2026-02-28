Не менее 14 военных баз США подверглись атакам иранских ракет и беспилотников

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В настоящий момент Иран нанес удары как минимум по 14 американским военным базам в ближневосточном регионе, сообщает "Тасним" со ссылкой на источник.

"Тасним" также утверждает, что иранскому ракетному удару подвергся вспомогательный корабль ВМС США. По сообщению Корпуса стражей Исламской революции, другие военно-морские силы США также находятся в зоне досягаемости иранских ракет и беспилотников.

В свою очередь представитель Центрального командования ВС США заявил телеканалу "Аль-Джазира", что информация о попадании по вспомогательному кораблю не соответствует действительности. Он также опроверг сообщения, что после ударов по американским базам есть погибшие и пострадавшие.