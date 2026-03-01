Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 марта

Убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензя по Ирану, старт информационной системы "Антифрод"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Также ликвидированы советник лидера Ирана и командующий КСИР.

- Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что агрессия против Ирана грозит выйти далеко за пределы региона. Российский постпред отметил, что "объекты атомной энергетики, включая АЭС "Бушер", не могут ни при каких обстоятельствах быть целями ударов вооруженных сил, это недопустимо".

- Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" стартует 1 марта. Она предназначена для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством.

- Дочь и внук верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи убиты в результате атак США и Израиля, сообщает информационное агентство Fars.

- КСИР заявил, что скорбит по Хаменеи и обещает отомстить. "Самые тяжелые наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран вскоре начнутся в направлении оккупированных земель и баз американских террористов", - говорится в заявлении КСИР.