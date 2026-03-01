Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 марта

Убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензя по Ирану, старт информационной системы "Антифрод"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Также ликвидированы советник лидера Ирана и командующий КСИР.

- Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что агрессия против Ирана грозит выйти далеко за пределы региона. Российский постпред отметил, что "объекты атомной энергетики, включая АЭС "Бушер", не могут ни при каких обстоятельствах быть целями ударов вооруженных сил, это недопустимо".

- Государственная информационная система (ГИС) "Антифрод" стартует 1 марта. Она предназначена для взаимодействия операторов связи, банков и правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством.

- Дочь и внук верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи убиты в результате атак США и Израиля, сообщает информационное агентство Fars.

- КСИР заявил, что скорбит по Хаменеи и обещает отомстить. "Самые тяжелые наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран вскоре начнутся в направлении оккупированных земель и баз американских террористов", - говорится в заявлении КСИР.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран начал новую серию ракетных ударов по Израилю и базам США в регионе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 марта

Советник лидера Ирана и командующий КСИР погибли в результате ударов США и Израиля

Трамп заявил, что договориться с Ираном после американских ударов "гораздо проще"

 Трамп заявил, что договориться с Ираном после американских ударов "гораздо проще"

Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Дочь и внук Хаменеи погибли в результате ударов США и Израиля по Ирану

Глава Пентагона сравнил Иран с "раковой опухолью"

 Глава Пентагона сравнил Иран с "раковой опухолью"

Израиль поразил полигон в Иране с ракетами "Гадр H-1"

Марко Рубио отменил поездку в Израиль на фоне ситуации с Ираном

 Марко Рубио отменил поездку в Израиль на фоне ситуации с Ираном

Небензя заявил, что агрессия против Ирана грозит выйти далеко за пределы региона

 Небензя заявил, что агрессия против Ирана грозит выйти далеко за пределы региона
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 109 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8540 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });