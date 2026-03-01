Поиск

Совет из трех человек временно возьмет на себя обязанности Хаменеи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции (ССК) возьмут на себя обязанности погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщает агентство IRNA.

Согласно ему, совет из трех человек, состоящий из президента страны, главы судебной власти и одного из юристов ССК, временно возьмет на себя все руководящие обязанности в стране.

Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.

