Иран обещает "скорое начало" разрушительных атак, направленных против США и Израиля

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о "скором начале" самых разрушительных атак в отношении Израиля и США.

"Самые тяжелые наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран вскоре начнутся в направлении оккупированных земель и баз американских террористов", - говорится в заявлении КСИР, которое публикует агентство Fars.

При этом кабинет министров Ирана сообщил, что "это великое преступление (убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - ИФ) никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира".

Тем временем Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что совместные американо-израильские атаки на Иран "положат начало массовому восстанию в борьбе с мировыми угнетателями".

Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля