Иран начал новую серию ракетных ударов по Израилю и базам США в регионе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Иран утром в воскресенье предпринял новую волну ракетных ударов по Израилю и американским военным базам в ближневосточном регионе, сообщает Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ.

"Агентство Tasnim сообщило, что Иран объявил о новой волне атак на Израиль и базы США в регионе", - пишет Bloomberg.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале утром в воскресенье заявила о ракетных пусках в направлении Израиля.

"В сторону государства Израиль выпущен дополнительный ракетный залп. (...) В настоящее время система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы", - сообщили в ЦАХАЛ.