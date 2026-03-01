Трамп предупредил Иран об ударе "невиданной силы" в случае ответных действий Тегерана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал "невиданной силы" ответ Ирану, если тот предпримет новые удары.

"Иран только что заявил, что сегодня они намерены нанести очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Им лучше этого не делать, поскольку, если они это сделают, мы ударим по ним с такой силой, какой никогда раньше не видели!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о "скором начале" самых разрушительных атак в отношении Израиля и США.

В ночь на воскресенье государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.