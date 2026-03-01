В ЦАХАЛ заявили, что Иран продолжает ракетные обстрелы Израиля

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Иран в воскресенье утром возобновил ракетные удары по Израилю, сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По их словам, нанесено несколько серий ударов по разным частям страны, ракеты были направлены в том числе и на Тель-Авив. О пострадавших и нанесенном ущербе в результате этих обстрелов не сообщается.

С момента американо-израильской операции в Иране, которая началась накануне, служба скорой помощи Израиля сообщила о гибели одного человека, еще 121 человек получил ранения.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.