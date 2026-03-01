Сотни пакистанских шиитов разгромили консульство США в Карачи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Около 500 пакистанских мусульман-шиитов в воскресенье разгромили здание консульства США в Карачи в знак протеста против действий Вашингтона в отношении Ирана, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей пакистанской полиции.

Полиции пришлось применить резиновые дубинки и слезоточивый газ.

Один из нападавших погиб, несколько получили травмы, отметили в полиции.

В Иране подавляющая часть мусульман придерживается шиитского направления в исламе.