Поиск

СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ
Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара, сообщили газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции.

ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за аятоллой и утром 28 февраля зафиксировало собрание высокопоставленных политических и военных лидеров Ирана в правительственном комплексе в Тегеране. Полученные данные позволили Израилю скорректировать время атаки и нанести удар, убив Хаменеи и десятки высокопоставленных чиновников.

В миреУбит верховный лидер Ирана Али ХаменеиЧитать подробнее

Израильские самолеты сбросили 30 бомб на комплекс Хаменеи, оставив его "выжженным и разрушенным", указывает WSJ.

По словам источников, знакомых с разведывательной информацией, ЦРУ передало Израилю разведывательные данные, подтверждающие "высокую степень достоверности" позиции Хаменеи.

Израильские официальные лица заявили, что сотрудники разведки выявили не одну, а три встречи, проходившие одновременно. Лидеры собрались в офисах президента Ирана, верховного лидера и Совета национальной безопасности Ирана.

Как подтвердили иранские власти, в результате нанесенных ударов погибли Али Хаменеи, советник по безопасности Али Шамхани и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Пакпура. Кроме того, в воскресенье утром официальное иранское агентство IRNA сообщило, что министр обороны Азиз Насирзаде и начальник генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави также и были убиты в субботу в результате американо-израильских атак на Иран.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Али Хаменеи Израиль США ЦРУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран нанес новые удары по военным базам США в странах Персидского залива и в Ираке

В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

Израиль нанес новый удар по Тегерану

До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

 До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Иран нанес удар по оманскому порту Дукм на побережье Аравийского моря

СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

 СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

Два человека ранены в Дубае обломками сбитых иранских БПЛА

 Два человека ранены в Дубае обломками сбитых иранских БПЛА

Сотни пакистанских шиитов разгромили консульство США в Карачи

В ЦАХАЛ заявили, что Иран продолжает ракетные обстрелы Израиля

В Тегеране сообщили о гибели главы минобороны и начальника генштаба Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 124 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });