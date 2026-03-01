СМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУ

Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара, сообщили газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с ходом операции.

ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за аятоллой и утром 28 февраля зафиксировало собрание высокопоставленных политических и военных лидеров Ирана в правительственном комплексе в Тегеране. Полученные данные позволили Израилю скорректировать время атаки и нанести удар, убив Хаменеи и десятки высокопоставленных чиновников.

Израильские самолеты сбросили 30 бомб на комплекс Хаменеи, оставив его "выжженным и разрушенным", указывает WSJ.

По словам источников, знакомых с разведывательной информацией, ЦРУ передало Израилю разведывательные данные, подтверждающие "высокую степень достоверности" позиции Хаменеи.

Израильские официальные лица заявили, что сотрудники разведки выявили не одну, а три встречи, проходившие одновременно. Лидеры собрались в офисах президента Ирана, верховного лидера и Совета национальной безопасности Ирана.

Как подтвердили иранские власти, в результате нанесенных ударов погибли Али Хаменеи, советник по безопасности Али Шамхани и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Пакпура. Кроме того, в воскресенье утром официальное иранское агентство IRNA сообщило, что министр обороны Азиз Насирзаде и начальник генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави также и были убиты в субботу в результате американо-израильских атак на Иран.