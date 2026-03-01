Два человека ранены в Дубае обломками сбитых иранских БПЛА

Сотрудники службы безопасности и спасатели у входа в отель Fairmont The Palm после взрыва Фото: AP/TAСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Два человека получили ранения в Дубае (ОАЭ) в результате падения обломков сбитых иранских беспилотников, сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на представителей властей страны.

По их данным, системы ПВО успешно перехватили все беспилотники, летевшие из Ирана.

В то же время сообщается, что над международным аэропортом Дубая поднимается столб дыма. Происшествие в аэропорту власти без каких-либо уточнений назвали инцидентом, отметив, что один человек погиб и семеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что накануне, по данным министерства обороны ОАЭ, Иран выпустил по стране 137 ракет и 209 беспилотников.

Воздушное пространство многих стран региона закрыто после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Переносы и отмены рейсов затронули более 20 тыс. пассажиров в ОАЭ.







