Иран нанес удар по оманскому порту Дукм на побережье Аравийского моря

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Иранские дроны в воскресенье атаковали оманский порт Дукм, расположенный на побережье Аравийского моря, сообщило информационное агентство Омана.

Ссылаясь на источник в службах безопасности, агентство сообщило, что два беспилотника атаковали город, ранив одного иностранного рабочего. Один из дронов попал в жилой дом, обломки второго упали рядом с топливными баками, не причинив ущерба.

Порт Дукм ранее использовался ВМС США для доставки вертолетопланами грузов на американский авианосец USS Abraham Lincoln, который курсирует в Аравийском море. Согласно снимкам европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-2, авианосец USS Abraham Lincoln перед началом американо-израильской операции против Ирана находился примерно в 250 км к юго-востоку от города Дукм и в 780 км от иранского побережья.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Военная операция США и Израиля в Иране

Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман Дукм Иран
